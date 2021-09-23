التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي على السعودية بصاروخ باليستي

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأهداف المدنية في مدينة جازان بصاروخ باليستي.

ودعا الأمين العام للمنظمة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من قبل ميليشيا الحوثي والموجهة إلى المدنيين والأهداف المدنية، معتبرا تلك الممارسات تحديا سافرا للقوانين والأعراف الإنسانية الدولية، وأن ما ترتكبه تلك الميليشيا "جرائم حرب".

وأكد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكافة الإجراءات، التي تتخذها المملكة العربية السعودية للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية، في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.