توقعات بوصول إسهام ألمانيا في ميزانية الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي

من المتوقع أن يصل إسهام ألمانيا في ميزانية الاتحاد الأوروبي في العام الحالي إلى مستوى قياسي بنحو38 مليار يورو.



جاء ذلك في رد من الحكومة الألمانية على استجواب من نائب في البرلمان عن الحزب الديمقراطي الحر، حسبما ذكرت صحيفة "فيلت" الألمانية في تقرير لها اليوم الخميس.



وأوضح الرد الحكومي أن وصول الإسهام الألماني إلى هذا المبلغ يعني ارتفاعه بنسبة نحو 19% مقارنة بالإسهام الألماني في 2020 والذي بلغ آنذاك 9ر31 مليار يورو.



ولم يوضح رد الحكومة حجم الإسهام الألماني الصافي في ميزانية الاتحاد الأوروبي بعد خصم المدفوعات الأوروبية لألمانيا، وذكرت وزارة المالية في الرد الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه أنها لا يمكنها إعطاء بيانات موثوقة بخصوص هذا الموضوع خلال سنة ميزانية لا تزال سارية.



وكانت الحكومة الألمانية قدرت صافي الإسهام الألماني في العام الماضي مرتين، في الأولى بنحو 4ر19 مليار يورو وفي الثانية بـ5ر15 مليار يورو وذلك بعد خصم الجمارك التي تفرضها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الواردات في السوق الداخلية المشتركة.



يذكر أن الإسهام الألماني في العام الحالي يتضمن هذه الجمارك.



ويعتمد مقدار إسهام كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي في الميزانية الأوروبية المشتركة بالأساس على حصتها في قوة اقتصاد التكتل، وقد زادت إسهامات الدول الأعضاء (27 دولة) في الميزانية الحالية للاتحاد الأوروبي متعددة السنوات لتعويض النقص الناجم عن خروج بريطانيا.



وتشير الحكومة الألمانية إلى أن ألمانيا هي أكبر مساهم في ميزانية الاتحاد الأوروبي لكنها في الوقت نفسه تستفيد من السوق الداخلية الأوروبية بصورة أكبر من أي دولة أخرى.