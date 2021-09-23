استدعاء أكثر من مليوني سيارة في كوريا الجنوبية خلال 8 شهور

أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية، وصول عدد السيارات التي تم استدعاؤها بسبب عيوب فنية في كوريا الجنوبية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي إلى أكثر من مليوني سيارة، مع اكتشاف المزيد من المشكلات في السيارات الكهربائية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة النقل والأراضي والبنية التحتية القول إنه تم استدعاء حوالي 24ر2 مليون سيارة من 1829 طرازا مختلفا خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين، بزيادة نسبتها 7ر38% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان نصيب السيارات المصنعة محليا من إجمالي السيارات المستدعاة 2ر76% مقابل 8ر23% للسيارات المستوردة.

ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي عدد السيارات التي يتم استدعاؤها خلال العام الحالي ككل العدد المسجل في العام الماضي وكان 4ر2 مليون سيارة؛ حيث تصدر الشركات عادة المزيد من قرارات الاستدعاء مع نهاية العام.

ويقول المحللون إنه من المتوقع اتساع نطاق عمليات الاستدعاء مع زيادة مبيعات السيارات الكهربائية التي يتم تصميمها على أساس شاسيهات مختلفة وجديدة نسبيا في السوق.

وبدلا من مجموعة القوة المكونة من محرك ونظام لنقل الحركة وغير ذلك من المكونات في السيارات التقليدية، فإنها تتكون من محركات كهربائية وبطاريات وعدد أكبر من الرقائق ووحدات الاستشعار في السيارات الكهربائية.