كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة الزمالك، موقف النادي مع التعاقد مع لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة، موضحًا موقف اللاعبين العائدين من الإعارات لصفوف الفريق.

وقال عمرو أدهم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد: «أعتقد أن التعاقد مع لاعبين جدد ممكن، يجب أن أقول كذلك إننا منذ عام 2014 وحتى 2021 اشترى الزمالك 80 لاعب، كم لاعب منهم بقى في النادي أو كان عنصرا رئيسيا لنا؟ هناك بعض اللاعبين لا نتذكر تواجدهم في الفريق».

وأضاف: «عاد للفريق رزاق سيسيه وعمر السعيد ومصطفى فتحي وفقدنا فرجاني ساسي ومصطفى محمد، رزاق كان يجب أن يتواجد معنا وهو حظي بإعجاب كارتيرون، والمشكلة حاليا أن اللاعب يعاني من إصابة ونريد التأكد من جاهزيته الفنية والبدنية».

وتابع: «أعتقد أن عمر السعيد سوف يستمر معنا هو قدم نصف ثاني من الموسم مميز رفقة الجونة، وأعتقد أن سيقدم منافسة جيدة لسيف الدين الجزيري».

وكشف: «موقف الجزيري بالنسبة لقيده كلاعب جديد نحن أرسلنا استفسارا للفيفا وأوضحنا أن تعاقدنا مع اللاعب من المقاولون كان إعارة بنية البيع وكل شيء حدث قبل تسلمنا خطاب المنع من القيد.. ونأمل أن يتم اعتبار اللاعب صفقة قديمة وليست جديدة لقيده لكننا حتى الآن لم نحصل على الرد».

وأتم عضو مجلس الزمالك تصريحاته بالحديث عن إمكانية عودة مصطفى محمد، قائلًا: «أشعر أن مصطفى لا يريد العودة إلى مصر، لا أعرف الواقع حاليا ولا أعرف إن كان جالطة سراي يريد رحيله، وحال حدوث ذلك سيطلب النادي التركي مبلغا كبيرا، لكنني لا أظن أن مصطفى يريد العودة إلى مصر».