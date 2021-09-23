هاميلتون: فرستابن يشعر بالضغط ولن يعترف بذلك

قال لويس هاميلتون، بطل العالم 7 مرات، إن منافسه ماكس فرستابن يعيش تحت ضغط كبير، في صراعه على لقبه الأول في بطولة فورمولا 1 للسيارات، لكنه لن يعترف بأن هذا الأمر يؤثر عليه.

ويتقدم فرستابن (23 عاما) بخمس نقاط على غريمه في مرسيدس بعد 14 من 22 سباقا، لكنه سيبدأ سباق جائزة روسيا الكبرى، الأحد المقبل، معاقبا بتأخيره 3 مراكز بعد اصطدامه بهاميلتون في السباق الماضي في مونزا.

وأصبح الصراع بين السائقين هو حديث الموسم الجاري، إذ يحاول فرستابن وفريقه رد بول إنهاء سيطرة مرسيدس على اللقب على مدار 7 سنوات وتجريد أنجح سائق في تاريخ الرياضة من لقبه.

وقال هاميلتون للصحفيين "أنا في موسمي العاشر في (الصراع) على اللقب أو شيء من هذا القبيل، لكني أتذكر كيف كان الحال في موسمي (الأول) وأعرف الضغط المصاحب".

وأضاف السائق البريطاني "بكل وضوح هو لن يعترف بالأمر وأنا لن أفترض شيئا. أنا أقول فقط إني أتذكر كيف كان الحال في موسمي الأول".

وتابع "كان الأمر صعبا وشاقا ومرت علي الكثير من المشاعر المتباينة ولم يكن بوسعي التعامل مع الأمور بأفضل شكل ممكن".

وأردف هاميلتون "هذا أمر متوقع... تكون هناك الكثير من التوقعات الشخصية والضغط لأن الرغبة في الفوز تكون كبيرة. أتعاطف وأتفهم ذلك".

ويأمل هاميلتون، الذي فاز بلقبه الأول في 2008 وعمره 23 عاما مع مكلارين، أن تمنحه الخبرة الأفضلية في صراع هذا الموسم.

وختم "بات أسهل كثيرا بالنسبة لي أن أتعامل مع الأمر مقارنة بأول موسم. أنا هنا منذ فترة طويلة".