أردوغان يقول إنه لم تكن له بداية طيبة مع بايدن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لم تكن له بداية طيبة للعلاقات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، متهما الولايات المتحدة بإرسال أسلحة إلى جماعات "إرهابية" في سورية.



ووفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية، قال أردوغان للصحفيين في نيويورك: "عملت بشكل جيد مع (جورج) بوش الابن والسيد (باراك) أوباما والسيد (دونالد) ترامب، لكن لا يمكننا القول إنه كانت لنا بداية طيبة مع السيد (جو) بايدن".



ويشارك أردوغان فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، ولم يلتق بايدن هناك.



وزعم الرئيس التركي أن الولايات المتحدة بدأت في نقل أسلحة وذخيرة ومعدات إلى منظمات إرهابية (في سورية).



وكان أردوغان يشير إلى وحدات حماية الشعب الكردية السورية، وهي جماعة مسلحة صنفتها الحكومة التركية على أنها منظمة إرهابية مرتبطة بالمتمردين الأكراد داخل تركيا.



وساهمت وحدات حماية الشعب الكردية بدور فعال للولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي في محاربة تنظيم الدولة "داعش" في سورية.



ومع ذلك، يقول أردوغان إن أنقرة تأمل في علاقات "ودية" مع الولايات المتحدة في ضوء أنها حليف بحلف شمال الأطلسي "الناتو".