هيئة الكتاب تستعد لتنظيم معرض شبين الكوم

تستعد الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، لتنظيم معرض كتاب شبين الكوم، المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة، بعد تحديد الموعد الرسمي له، مع محافظة المنوفية.

ومن المقرر أن تعلن هيئة الكتاب، عن فتح باب الحجز أمام دور النشر للمشاركة في المعرض، إلى جانب بقية قطاعات وزارة الثقافة.

وأكدت الهيئة أنها ستوفر في المعرض تخفيضات على إصداراتها لتشجيع المواطنين على اتناء الكتب، والقراءة بوجه عام، وذلك من خلال مبادرة "ثقافتك كتابك" التي سبق وأطلقتها الهيئة فى معرض القاهرة الدولي للكتاب بالدورة الماضية.

وتقدم الهيئة في معرض شبين الكوم، العديد من الإصدارات الحديثة إلى جانب الإصدارات السابقة التي مر على صدورها أكثر من عام.

جدير بالذكر أن إقامة وتنظيم معرض شبين الكوم للكتاب تأتي ضمن برنامج وزارة الثقافة لنشر معارض الكتاب بكل أنحاء الجمهورية، انطلاقا من حرص القيادة السياسية على نشر الوعى والتنوير بين كل أطياف المجتمع وترسيخ الهوية الثقافية والوطنية.