البرلمان الجزائري يصادق على برنامج الحكومة حول تعزيز دولة القانون والحريات

صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري ( الغرفة الأولى بالبرلمان)، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مخطط عمل الحكومة برئاسة أيمن بن عبد الرحمن.

وكان نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية بالبرلمان) قد صادقوا، نهاية الأسبوع الماضي، بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور رئيس الوزراء ، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان وأعضاء في الحكومة؛ وقد صوت آنذاك 318 نائبا بالموافقة و 65 بالرفض من بين 380 نائبا حضروا الجلسة.

يذكر أن مخطط عمل الحكومة استمد محاوره الخمسة الأساسية من برنامج الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والتزاماته الـ54 المتمحورة أساسا حول "تعزيز دولة القانون، تجديد الحوكمة، وتطوير العدالة وتعزيز الحريات والحوار والتشاور".