محافظ الغربية يتفقد قرية بشبيش بمركز المحلة الكبرى

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، قرية بشبيش بمركز المحلة الكبرى، في جولة استمرت 3 ساعات، رافقه خلالها النائب عمرو السعيد عضو مجلس الشيوخ، واللواء محمد عبدالوهاب رئيس مدينة المحلة الكبرى، والدكتور حاتم أنور وكيل وزارة الطب البيطري، والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والمهندس عبدالسلام بركات مدير الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، و‎المهندس رأفت جمال مدير مديرية الطرق.

بدأت الجولة بزيارة مبنى الوحدة البيطرية، حيث وجه المحافظ باستغلال قطعة أرض محيطة بالوحدة لعمل قوافل بيطرية وندوات إرشاد زراعي وبيطري.

وتفقد المحافظ ومرافقوه مجزر بشبيش، الذي تم إنشاؤه عام 1967 على مساحة 750 مترا، موجها بإحلال وتجديد المجزر وإضافة قطعة أرض أملاك دولة إلى المجزر لتصبح إجمالي مساحته 1350 مترا، ليخدم قرية بشبيش والقرى المجاورة، كما تفقد كوبري أبو يوسف ببشبيش، حيث وجه ‎مدير مديرية الطرق بعمل إحلال وتجديد للكوبرى ضمن خطة العام الحالي. ‎

واختتمت الجولة بتفقد الوحدة الصحية لطب الأسرة بقرية لومانة، التي تم إنشاؤها منذ 13 عاما ولم يتم استغلالها، حيث وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتجهيزها لاستقبال المواطنين وتشغيل العيادات ومعمل التحاليل والصيدلية وعيادة التطعيمات.