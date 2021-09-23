سوريا والإمارات يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بالمجالات المائية والطاقة

بحث وزير الموارد المائية السوري الدكتور تمام رعد، مع وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بمختلف المجالات وخاصة المائية والطاقة.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش اجتماعات المنتدى العربي الخامس للمياه، حسبما أفادت وكالة الأنباء السوية، اليوم الخميس، حيث أكد الوزير السوري أن الحكومة السورية وبالرغم من الحرب الظالمة والإجراءات القسرية أحادية الجانب والتخريب الممنهج للبنى التحتية من قبل التنظيمات الإرهابية لا تزال تدعم مشروعات الري وتقدم المياه لسقاية المحاصيل الزراعية مجاناً إضافة إلى بناء السدود وشبكات الري كما تشرف على قطاع مياه الشرب وتدعمه بشكل كامل.

من جهته أشار الوزير الإماراتي إلى أن بلاده تؤمن بالعمل العربي المشترك ولا سيما في قطاع المياه وأنها ترحب بالقيام بما يلزم لنقل التجربة الإماراتية في مجال خصخصة القطاعات الحيوية وتبادل الخبرات وتقديم الدعم للمشروعات الاستثمارية في سورية.

وأكد أن سوريا من أجمل بلدان العالم ووجهة سياحية مهمة للكثيرين وأن الإمارات مستعدة للمساهمة في إعادة الإعمار بهدف تعزيز التنمية في سوريا وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.