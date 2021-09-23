كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 1700 إصابة جديدة بكورونا لليوم الثالث على التوالي

زادت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية على 1700 حالة اليوم الخميس، وسط استمرار تفشي الفيروس خاصة في منطقة العاصمة سول والمدن المجاورة لها.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أنه تم تسجيل 1716 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 292 ألفا و699 حالة.

وانخفضت الحصيلة اليومية بمقدار 4 حالات مقارنة بتسجيل 1720 حالة في اليوم السابق، لكنها ظلت أعلى من 1700 حالة لليوم الثالث على التوالي منذ 21 سبتمبر عندما سجلت البلاد 1729 إصابة جديدة.

ومقارنة بتسجيل 1942 إصابة يوم الخميس من الأسبوع الماضي، انخفضت الحصيلة اليومية بمقدار 226 إصابة.

عادة ما يرتفع عدد الإصابات اليومية بشكل حاد بدءا من منتصف الأسبوع، لكن انخفض العدد على العكس في هذا الأسبوع تأثرا بقلة عدد الفحوص خلال عطلة عيد تشوسوك من يوم السبت إلى يوم الأربعاء.

وسجلت البلاد 8 حالات وفاة إضافية جراء الإصابة بكورونا، ما يرفع الإجمالي إلى 2427 حالة وفاة.

ولا تزال السلطات الصحية متيقظة بشأن زيادة كبيرة محتملة بعد عطلة عيد تشوسوك، وحثت الناس على الخضوع للفحوص الاستباقية لمنع المزيد من الإصابات.

وتلقى إجمالي 36.6 مليون شخص، أو 71.2% من سكان البلاد، جرعاتهم الأولى من لقاحات كورونا منذ إطلاق برنامج التطعيم في أواخر فبراير، وتم تطعيم نحو 22.2 مليون شخص، أو 43.2% بشكل كامل، وفقا لبيانات الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.