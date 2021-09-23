وزير الاستثمار السعودي يزور فرنسا لتعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية

يقوم وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، اليوم الخميس، بزيارة رسمية إلى فرنسا، وذلك لتعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي في العديد من المجالات.

ويرافق الفالح وفد سعودي رفيع المستوى من عدد من الجهات الحكومية والشركات الوطنية وممثلي القطاع الخاص.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، سيلتقي الفالح خلال الزيارة بمسؤولين حكوميين فرنسيين ورؤساء كبرى الشركات الفرنسية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة والطاقة والمياه والتعليم والرقمنة والرعاية الصحية وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والمعادن والسياحة والفندقة.

ونقلت الوكالة عن الفالح القول إن هذه الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين، مؤكدا أن "اقتصاد المملكة بات منفتحا للاستثمارات الوطنية والأجنبية، بوتيرة وحجم غير مسبوقين، مما يوفر فرصا استثمارية مربحة في مجموعة متنوعة من القطاعات. وهناك العديد من الشركات الفرنسية ذات الاستثمارات الكبيرة في المملكة في عدة قطاعات مختلفة. وإنني لأتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الشركات والمستثمرين الفرنسيين في المملكة، في القطاعات التقليدية وفي القطاعات الجديدة والواعدة".

ومن المتوقع، خلال هذه الزيارة، أن يتم إبرام مذكرة تفاهم بين "برنامج ريادة الشركات الوطنية" في وزارة الاستثمار، وبرنامج "بيزنس فرانس"، التي تهدف إلى التركيز على تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، وبناء شراكات طويلة الأمد بين القطاع الخاص في المملكة وفرنسا وتوسعة نطاقه.

جدير بالذكر أن العلاقة الثنائية بين المملكة وفرنسا بلغت أكثر من تسعين عاما، وهناك أكثر من 300 شركة فرنسية تعمل في المملكة.