 «توماس وعافية» النوبية تُقيم عزاءً لصاحب شفرة حرب أكتوبر في الإسكندرية - بوابة الشروق
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«توماس وعافية» النوبية تُقيم عزاءً لصاحب شفرة حرب أكتوبر في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 3:20 ص | آخر تحديث: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 3:20 ص

أقامت الجمعية النوبية "توماس وعافية" في الإسكندرية، مساء الأربعاء، عزاءً للراحل الصول أحمد إدريس، صاحب فكرة شفرة التواصل باللغة النوبية في الإشارات العسكرية والتي كان يتم استلامها وترجمتها للغة العربية، خلال حرب 6 أكتوبر المجيدة 1973، حيث وافته المنية عصر الثلاثاء عن عمر ناهز 85 عامًا داخل منزله الكائن في منطقة كينج مريوط.

وحضر مراسم العزاء أسرته، وذويه، وأهالي النوبة المقيمون في الإسكندرية، وسط عرض للميداليات والأوسمة التي حصل عليها، وخاصة وسام الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا للراحل على دوره، والذي كان أحد أسباب نجاح خطة العبور ومفتاح نصر حرب أكتوبر، حيث تغلب بفكرته على إسرائيل، التي كانت متقدمة في التقاط الإشارات العسكرية، وظلت أحد الأسرار الحربية طيلة 40 عامًا.

 

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