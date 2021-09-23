مسئولة تنفيذية في جنوب أفريقيا تشجع حملة «لا جنس بدون لقاح»

قالت مسؤولة تنفيذية في حكومة إقليم إيسترن كيب في جنوب أفريقيا إن النساء يمكنهن مساعدة حملة التطعيم ضد "كوفيد- 19" في البلاد، من خلال رفض ممارسة الجنس إذا لم يتلق شركاؤهن اللقاح، حسبما أفاد موقع "نتويرك 24".

ويمثل الرجال 42.7% من 11.85 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح في جنوب أفريقيا، مقابل 57.3% من النساء، وفقا للإحصاءات الحكومية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت نوماكوسازانا ميث، عضو المجلس التنفيذي للصحة في إقليم إيسترن كيب، اليوم الأربعاء: "أود أن أرى أننا كنساء يمكن أن ندعم حملة عن طريق قول لا جنس بدون تطعيم".