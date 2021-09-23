وزير النفط العراقي يؤكد أهمية الإسراع في الاستثمار الأمثل للغاز الطبيعي

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، أهمية الإسراع في الاستثمار الأمثل للغاز الطبيعي، وزيادة الإنتاج والتسويق من قبل الدول المنتجة والمصدرة، وذلك من أجل مواكبة نمو الطلب العالمي وزيادة الاستهلاك.

جاء ذلك خلال لقائه نظيره الإماراتي سهيل المزروعي، على هامش أعمال وفعاليات مؤتمر ومعرض "غازتك" بدبي، حسبما أفادت للوكالة الوطنية العراقية، اليوم الخميس، مضيفا أن الأمر يفرض المسؤولية على الجميع، ما يتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق والشراكة بين الدول المنتجة والمستهلكة والشركات المستثمرة والمطورة، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين بغداد وأبو ظبي، والتي تشهد نموا مضطردا في جميع المجالات ومنها قطاع النفط والطاقة.

ومن جهته ثمن وزير الطاقة والبنى التحتية الإماراتي سهيل المزروعي دور العراق في تعزيز العلاقات الثنائية والانفتاح والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والاهتمام الذي يوليه لقطاع الطاقة النظيفة والمتجددة.