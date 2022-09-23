ارتفاع ضحايا غرق الزورق اللبناني قبالة السواحل السورية إلى 61 شخصا

ارتفع عدد ضحايا غرق الزورق اللبناني قبالة سواحل سوريا إلى 61 شخصا، كما تم العثور على أربعة ناجين وفرق الإنقاذ تواصل بحثها في عمق البحر في محافظة طرطوس .

وقال مدير عام موانىء طرطوس يوسف ميهوب في تصريح صحفي " حتى ظهر اليوم الجمعة بلغ عدد ضحايا الزورق اللبناني 61 شخصا بينهم نساء وأطفال ، وتم العثور على أربعة ناجين في البحر وبذلك أصبح عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم 20 شخصا وتم نقل الأشخاص الأربعة إلى مشفى الباسل في مدينة طرطوس ".

من جانبه أكد مصدر في محافظة طرطوس لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ ) أن " فرق الإنقاذ وصيادين يقومون بالبحث في عمق البحر عن جثث أو اشخاص أحياء في عمق البحر خاصة أن الزورق غرق منذ يومين ".

كان الزورق اللبناني، الذي كان يحمل أشخاصا من جنسيات سورية ولبنانية وفلسطينية قد أبحر من ميناء طرابلس اللبناني ،وبحسب الناجين فإن الزورق يحمل أكثر من 120 شخصا.

وعثر مساء أمس الخميس على جثث في مناطق مختلفة على ساحل البحر في مناطق المنطار والهيشة وارواد ، كما عثر اليوم الجمعة على جثث في منطقة بصيرة شمال مدينة طرطوس .