بدء الجولة الأولى للانتخابات البلدية ومجلس الشيوخ في التشيك

بدأت اليوم الجمعة، في جمهورية التشيك الجولة الأولى من الانتخابات البلدية وتجديد عضوية ثلث أعضاء مجلس الشيوخ.

وذكر راديو "براغ الدولي" أن الجولة الثانية من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ ستجرى خلال نهاية الأسبوع المقبل للمتنافسين الذين لم يتمكنوا من الفوز بـ 50 بالمائة من الأصوات.

ويتنافس إجمالي 178 مرشحًا على 27 مقعدًا في مجلس الشيوخ، بينما ترشح ما يقرب من 200 ألف شخص على 60 ألف مقعد في المجالس المحلية، وفي الحالتين عدد المرشحين يعد أقل من عدد المرشحين خلال الانتخابات السابقة.

وتظل أبواب مراكز الاقتراع مفتوحة خلال الفترة بين الساعتين الـ 2 و10 مساءً اليوم، وخلال الفترة بين الساعتين الـ 8 صباحًا و2 مساء غد السبت، كما أنه من المتوقع الإعلان عن النتيجة الأولية للانتخابات مساء غد، والنتيجة النهائية صباح بعد غد الأحد.



