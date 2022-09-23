وزيرة الخارجية الألمانية: تحسين حقوق المرأة ركيزة أساسية للسياسة الدولية

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أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن رغبتها في جعل تحسين حقوق المرأة ركيزة أساسية للسياسة الدولية.

وقالت بيربوك خلال اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "السياسة الخارجية النسوية ليست مفهوما أوروبيا أو غربيا. إنها مفهوم عالمي لحقوق الإنسان".

وتابعت الوزيرة الألمانية أن صحة المرأة وحقوقها الإنجابية من القضايا ذات الأهمية العالمية.

وترأست بيربوك حلقة نقاش شارك فيها وزيرتا خارجية السويد وكندا ، آن ليندي وميلاني جولي، بالإضافة إلى نظرائهن من هولندا، وتشيلي، وليبيريا، ومنغوليا.

وتريد بيربوك أن تكون السياسة الخارجية النسوية جزءا أساسيا من تحريك حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في جميع أنحاء العالم.

ولطالما قالت بيربوك في الماضي إن حقوق المرأة هي مؤشر على حالة المجتمعات الحرة والديمقراطية.