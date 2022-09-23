جارديان: استفتاء الانضمام إلى روسيا في شرق وجنوب أوكرانيا يجري على قدم وساق 

أكد مقال نشرته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية أن الاستفتاءات في مناطق شرق وجنوب أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الأراضي الروسية تجري حالياً على قدم وساق.

وأضاف المقال، الذي كتبه الصحفي شوان وولكر، أن الاستفتاءات تطرح سؤالاً على الناخبين مفاده هل يود الاستقلال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا أم لا.

ويشير الكاتب إلى أن الدول الغربية تتبنى موقفاً مناهضاً للاستفتاء ولا تعترف به، موضحاً أنه تم الإعلان عن الاستفتاء مطلع الأسبوع الجاري وأن الاستفتاءات في المناطق الانفصالية الأربعة سوف تستمر حتى يوم الثلاثاء القادم.

وسلط المقال الضوء على ما ذكرته وكالات الأنباء الروسية أن الاستفتاءات في المناطق الانفصالية الأربعة لوجانسك، ودونتسك وخيرسون وزبورجيا قد بدأت بالفعل، اليوم الجمعة، مشيراً إلى أن روسيا ما زالت غير قادرة على فرض سيطرتها بالكامل على المناطق الأربعة التي ما تزال مسرحاً لعمليات عسكرية بين القوات الروسية والأوكرانية ما دفع العديد من سكان تلك المناطق إلى الفرار منذ فبراير الماضي.

وأفاد المقال بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوضح أن الكرملين سوف يستند إلى نتائج تلك الاستفتاءات للاعتراف بتلك المناطق على أنها تابعة للأراضي الروسية، وقد بلغ به الأمر أنه هدد في تصريحات له مطلع الأسبوع الجاري أن بلاده سوف تدافع عن تلك المناطق بكل الوسائل المتاحة لديها بما في ذلك استخدام السلاح النووي.

وفي الوقت نفسه، يقول الكاتب، أوضح الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيدف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن الاعتداء على الأراضي الروسية "يعتبر جريمة تدفعنا إلى استخدام كل الوسائل الممكنة للدفاع عن أنفسنا".

ويستطرد الكاتب موضحا أن تلك الاستفتاءات تأتي في أعقاب إعلان الرئيس الروسي التعبئة العسكرية الجزئية لاستدعاء ما يقرب من 300 ألف مجند للخدمة العسكرية من أجل المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ويرى الكاتب أن تلك الخطوة من جانب الرئيس بوتين تستهدف استعادة القوات الروسية اليد العليا في المواجهات المسلحة الحالية في أوكرانيا بعد أن تمكنت القوات الأوكرانية من تحقيق بعض الانتصارات العسكرية في الأيام القليلة الماضية.

ويوضح الكاتب موقف روسيا التي تؤكد أن تلك الاستفتاءات تهدف إلى منح سكان تلك المناطق فرصة للتعبير عن رأيهم وتحديد مصيرهم.

ويختتم الكاتب مقاله موضحا أن نتيجة الاستفتاءات تعتبر شبه مؤكدة ومحسومة لصالح روسيا قياسا على استفتاء عام 2014 لضم شبه جزيرة القرم للأراضي الروسية والذي أظهرت نتيجته موافقة 97 بالمائة من الناخبين لفكرة الانضمام لروسيا.