تقرير: الاستياء من الوضع السياسي في شرق ألمانيا آخذ في الازدياد

كشف التقرير الجديد عن حالة الوحدة الألمانية أن الاستياء من الوضع السياسي يتزايد في الولايات الشرقية.

وذكرت بوابة "ذا بايونير" الإخبارية اليوم الجمعة استنادا إلى التقرير السنوي عن حالة الوحدة الألمانية أنه في صيف عام 2022 كان 31% فقط من المواطنين في شرق ألمانيا راضين عن الوضع السياسي بوجه عام، بتراجع قدره 9 نقاط مئوية مقارنة بعام 2020.

وفي الولايات الغربية بلغت نسبة الراضين عن الوضع السياسي 44% بتراجع قدره 10 نقاط مئوية مقارنة بعامين سابقين.

ومن المقرر أن يصدر التقرير رسميا الأسبوع المقبل. وبحسب "ذا بايونير"، فإن التقرير يتضمن ما يسمى بـ"المؤشر الألماني"، وهو استطلاع أجراه معهد "إنفو" وشمل حوالي 4آلاف شخص في الشرق والغرب خلال شهري يوليو وأغسطس 2022.

وبحسب البيانات، أعرب 26% فقط من سكان شرق ألمانيا عن رضاهم عن أداء الحكومة الاتحادية، بعد أن كانت نسبة الرضا في عام 2020 تبلغ 42%.

ويرى 43٪ من الألمان الشرقيين و 58٪ من الألمان الغربيين أنه "يمكن دائما التعبير عن الرأي بحرية دون الوقوع في مشكلات"، مقابل 50% و63% قبل عامين.