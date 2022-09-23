مناطق أوكرانية محتلة تشهد عمليات استفتاء بشأن الانضمام لروسيا

تشهد مناطق أوكرانية تحتلها قوات روسية عمليات "استفتاء" بشأن الانضمام إلى روسيا، وهو ما أثار مخاوف وانتقادات غربية.

ويجري التصويت في أربع مناطق من أوكرانيا حققت فيها روسيا مكاسب ميدانية بعد غزو جارتها.

وتؤكد عمليات "الاستفتاء" رغبة روسيا في المضي قدما وضم مناطق من أوكرانيا إليها.

وقد تستخدم روسيا هذه الخطوة للدفع بأن أراضيها تتعرض لهجمات باستخدام أسلحة غربية حصلت عليها كييف، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الحرب الدائرة منذ فبراير/شباط الماضي.