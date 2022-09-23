زعيم الشيشان قديروف يندد بالروس الرافضين أداء الخدمة العسكرية

وصف الزعيم القوي للشيشان، رمضان قديروف، الروس الذين لا يريدون المشاركة في الحرب على أوكرانيا بأنهم "ليسوا سوى جبناء".

وقال قديروف إن أسباب رفض القتال، مثل معارضة الحرب أو القيادة السياسية لروسيا، هي مجرد مبررات.

وكتب على حسابه على تليجرام اليوم الجمعة في كلمة للرافضين للخدمة العسكرية أو لمعترضي الضمير: "تعلم، أنك لا شيء سوى أنك جبان و خائن وإنسان من الدرجة الثانية".

كان زعيم الكرملين فلاديمير بوتين قد أعلن الأربعاء عن تعبئة جزئية للاحتياط، ما دفع الكثير من الرجال الروس في سن الخدمة العسكرية للهرب خارج البلاد عبر المطارات والحدود البرية.

وتم في المجمل استدعاء 300 ألف من قوات الاحتياط.

وأكد قديروف نفسه يوم أمس الخميس فقط أن الشيشان لن تشارك في التعبئة. لكنه قال إن العديد من وحدات المتطوعين من الجمهورية الروسية قد توجهت بالفعل إلى الجبهة.

كان بوتين قد أمر بشن هجوم على أوكرانيا الدولة المجاورة في 24 فبراير الماضي، وبينما استولت القوات الروسية في البداية على أجزاء شاسعة من الأراضي، يتوقف التقدم بشكل متزايد حاليا.