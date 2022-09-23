الأمم المتحدة: أستراليا لم تقدم الحماية الكافية لسكان جزر بالمحيط الهادى من تغير المناخ

عجزت استراليا لمدة طويلة في اتخاذ تدابير لحماية سكان الجزر في المحيط الهادي من تداعيات التغير المناخي، وفقا لتقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف اليوم الجمعة.

وجاء في القرار أنه "بناء على ذلك، فإن الدولة الطرف بالمعاهدة ملزمة، من بين أمور أخرى، بتقديم تعويض مناسب، لأولئك الذين يعانون من الضرر".

ولجأ ثمانية من السكان الأصليين لجزر مضيق توريس إلى اللجنة، قائلين إن معيشتهم وثقافتهم معرضة للتهديد جراء ارتفاع مستويات سطح البحر والمزيد من الفيضانات العادية.

ووضعت اللجنة الأممية في الاعتبار برنامجا حكوميا لإنشاء سدود يتم تشييدها بالجزر منذ عام 2019. غير أن هذه التدابير جاءت متأخرة للغاية، وفقا للجنة.

وتعرضت بالفعل أشجار الفاكهة والحدائق والمقابر للتدمير جراء ارتفاع منسوب المياه، ما يهدد سبل معيشة السكان. وقالت اللجنة إنه تم انتهاك حقوق الأقلية والحق في السكن والأسرة والخصوصية.

ويدعو القرار الحكومة إلى دفع تعويضات للسكان، ومن بينهم هيلين تيجرودجا، التي وصفت ذلك بأنه خطوة أولى مهمة.



