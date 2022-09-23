حكومات أوروبية تقاوم العودة لقواعد ما قبل جائحة كورونا بالمطارات

قوبلت خطة الاتحاد الأوروبي للعودة إلى قواعد ما قبل جائحة كورونا لاستخدام مدارج الإقلاع والهبوط بالمطارات الشهر المقبل، بمقاومة من جانب الحكومات، وفقا لمصادر مطلعة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس نقلا عن المصادر أنه بينما اقترحت المفوضية الأوروبية مستوى يبلغ 80% لاستخدام المدارج أو خسارتها، ارتفاعا من مستوى 64% حاليا، تضغط غالبية الدول الأعضاء للعمل بمتطلب 70%.

ويتم العمل بقاعدة المدراج من أجل التشجيع على استخدام طاقة المطارات المزدحمة في أوروبا عبر حرمان شركات الطيران من رحلات في الموسم التالي إذا انخفض الاستخدام إلى ما دون المستوى المحدد.

كان قد تم تخفيض هذه الشروط عندما تسببت جائحة كورونا في قلب صناعة السفر رأسا على عقب، لكن تمت زيادتها تدريجيا في ظل انتعاش الطلب.

ووفقا للمصادر، تخشى الحكومات أيضا من تأثير تصاعد التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والحرب في أوكرانيا على الطلب على السفر.