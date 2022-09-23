وزير خارجية بريطانيا: العواقب المدمرة للغزو الروسي لأوكرانيا تصبح أكثر وضوحا يوما بعد يوم

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن "العواقب المدمرة" للغزو الروسي لأوكرانيا تصبح أكثر وضوحا يوما بعد يوم.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية" أن كليفرلي دعا الدول إلى رفض "مهزلة" الإستفتاءات، وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستخدمها لضم مساحات شاسعة من الأراضي الأوكرانية وتصعيد عدوانه بشكل أكبر.

وجاء اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك بعد يوم من تهديد بأن يتحول الصراع الأوكراني إلى أزمة نووية، في الوقت الذي حذر فيه بوتين من أن بلاده ستستخدم "كل الوسائل المتاحة لنا" لحماية نفسها.

كما تحرك الرئيس الروسي لضم المناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، وأعلن عن تعبئة عسكرية جزئية، في الوقت الذي يحاول فيه الكرملين استعادة الأرض في مواجهة هجوم مضاد من قبل القوات الأوكرانية.

وجاءت كلمة كليفرلي مباشرة عقب كلمة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي غادر القاعة مباشرة بعد إلقاء كلمته، التي سعى خلالها إلى تبرير الغزو الروسي بزعم أن "القوى المتطرفة" و "النازيين الجدد" كانوا يحكمون أوكرانيا منذ 2014 "نتيجة لانقلاب مسلح بدعم مباشر من الدول الغربية".

وقال كليفرلي في كلمته "ندعو جميع الدول الى رفض هذه المهزلة ورفض الاعتراف بأي نتائج."

يذكر إن مجلس الأمن به عدد أعضاء أكبر من روسيا، لكن أي إجراء له مدلول بشأن أوكرانيا من قبل الهيئة المكونة من 15 عضوا تتعرض للعرقلة لأن روسيا عضو دائم يتمتع بحق النقض (فيتو).