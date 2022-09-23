مسؤول في بنك انجلترا: خطط الحكومة للتحفيز المالي ستكون صعبة بالنسبة للبنك

صرح مسؤول في بنك انجلترا، وهو البنك المركزي البريطاني، أن خطط الحكومة لتحفيز الاقتصاد تثير قضايا "صعبة" بالنسبة للبنك، في الوقت الذي يحاول فيه خفض التضخم الذي وصل إلى أعلى معدلاته خلال اربعين عاما.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جوناثان هاسكيل عضو لجنة السياسة المالية للبنك قوله إن الاقتصاد لديه قدرة محدودة لاستيعاب توسع مالي كبير من وزارة الخزانة بسبب مشكلات سلاسل التوريد وسوق العمل.

وأضاف هاسكيل: "نحن في وضع غير مريح"، مشيرا إلى أن "صعوبة التوسع المالي تكمن في أننا نقوم بهذه الخطوة في سياق مشكلات سوق العمل وصعوبات في الصين، وهو ما يعني أن سلاسل التوريد الخاصة بنا معرضة للتهديد".

وأوضح هاسكيل أن رؤية الحكومة من وراء هذه الخطوة هي أن برنامجها سوف يعزز الطاقة الانتاجية للاقتصاد عن طريق إعادة الناس للعمل وتشجيع الشركات على الاستثمار، وإذا ما سارت الأمور وفق النهج الذي تأمله رئيس الوزراء ليز تراس، "فسوف نخرج من الوضع الراهن الذي يشهد تجاذبات".

وأشار إلى أن الحكومة حققت استفادة كبيرة من خفض الانفاق العسكري خلال العقود القليلة الماضية، مما سمح لها بتعزيز الانفاق على قطاع الصحة.

أعلن بنك انجلترا أمس الخميس رفع معدل الفائدة إلى 25ر2%، ليصل بذلك لأعلى مستوى منذ الأزمة المالية عام 2008. وذكرت شبكة " سكاي نيوز" أن البنك قرر رفع معدل الفائدة بنسبة 5ر0%.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) قد أعلن أول أمس الأربعاء رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة بمقدار 75ر0 نقطة مئوية، مشيرا إلى أن سعر الفائدة سيتراوح بناء على ذلك بين 3 و25ر3%.