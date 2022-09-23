ما سبب تصاعد التوتر بين الهندوس والمسلمين في بريطانيا؟

أثناء فترة العشاء ليلة السبت الماضي، كان جاي باتيل يدير مطعمه المخصص للأشخاص النباتيين والذي يحمل اسم "شيف ساجار" في منطقة جولدن مايل الشهيرة في مدينة ليستر. كانت قاعة الطعام مكتظة بنحو 80 زبونا وبينهم عضو في مجلس المدينة عندما مر بجانب المطعم حشد ضخم من الشباب.

تشير التقديرات إلى أن ذاك الحشد ضم مئات الرجال في تلك الليلة؛ معظمهم كانوا ملثمين يرتدون ملابس سوداء من الرأس وحتى أخمص القدمين، وبدا أن بعضهم كان مسلحا.

يقول جاي باتيل إن المشهد كان مرعبا، "كان الناس يركضون على هذا الجانب، وذاك، وهم يقرعون الباب. أطفأنا كل الأضواء وأغلقنا الستائر".

منذ ذلك الحين، أخذ الزبائن يلغون حجوزاتهم لتناول العشاء في مطعمه، وعندما دخلنا بهو العشاء كان فارغا تماما. يقول باتيل إن هذا أمر غير معتاد في مطعمه الذي افتتحه قبل أربع سنوات والذي عادة ما يكون مكتظاً في مثل هذا الوقت.

كانت اضطرابات نهاية الأسبوع في ليستر ذروة توتر متزايد منذ عدة أسابيع بين المسلمين والهندوس في المدينة. ويقال إن كل شيء بدأ بعد مباراة كريكيت بين الهند وباكستان، في نهاية شهر أغسطس/آب المنصرم، ورغم أن مباريات الكريكيت بين الهند وباكستان غالبا ما تكون مشحونة سياسيا، إلا أن شيئا واحدا اتفق عليه كل من تحدثت إليه في المدينة وهو أن الأمر كان مختلفا في لعبة الكريكيت تلك.

هل فاقمت تلك المباراة التوترات الموجود أصلا؟ أم أنها كانت فرصة لدخول محرضين من الخارج؟ هذا هو محور الجدل الذي يدور حاليا.

ألقي القبض على 47 شخصا، عشرون منهم في نهاية ذلك الأسبوع، وحوكم البعض بتهمة حيازة أسلحة.

امتدت المواجهة لتصل إلى الإنترنت أيضا. وانتشرت مزاعم بالاعتداء على أشخاص بسبب دينهم، ورغم أن كثيرا من تلك المزاعم لم يتم التحقق منها بعد، ونفت الشرطة أحد تلك المزاعم على الاقل.

شجع أفراد الشرطة يوم الأربعاء، الناس على ألا يشاركوا على وسائل التواصل الاجتماعي مزيدا من الشائعات حتى يتم التحقق منها.

واستمعت محكمة ليستر الابتدائية لرجل يحاكم بسبب حيازة سكين. وقال المتهم إنه تأثر بوسائل التواصل الاجتماعي.