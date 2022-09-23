أوكرانيا: استخراج 436 جثة في إزيوم بعضها يحمل علامات تعذيب

أعلن أوليه سينيهوبوف حاكم إقليم خاركوف الأوكراني، اليوم الجمعة، اكتمال استخراج الجثث من المقابر الجماعية في مدينة إزيوم بشرق أوكرانيا عمليا.



وكتب سينيهوبوف عبر قناة تلجرام: "بشكل عام، تم العثور على 436 جثة"، وتوفي أغلبهم جراء العنف، حيث ظهرت على 30 منهم علامات التعذيب.



وأضاف سينيهوبوف، ظهرت بعض الجثث مكبلة اليدين وحول أعناقها أحبالا، وعظامها مكسورة، ومع جروح ناجمة عن طلقات نارية، وإنه "في حالة بعض الرجال، تم قطع أعضائهم التناسلية".



وأشار سينيهوبوف إلى أن الغالبية العظمى منهم من المدنيين لكن 21 جنديا كانوا من بين القتلى.



وقالت أوكرانيا إن القوات الروسية احتلت إزيوم من أول أبريل حتى 10 سبتمبر.



وبعد تحرير المدينة من الاحتلال، تم اكتشاف موقع دفن في إحدى الغابات يضم أكثر من 440 قبرا، وتم تحديده عبر الصلبان.