 الأمم المتحدة: الدول الأقل نموا هي الأكثر تضررا من تداعيات كورونا وحرب أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمم المتحدة: الدول الأقل نموا هي الأكثر تضررا من تداعيات كورونا وحرب أوكرانيا


نشر في: الجمعة 23 سبتمبر 2022 - 7:00 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 سبتمبر 2022 - 7:34 ص

قال تشابا كوروشي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الدول الأقل نموا هي الأكثر تضررا من تداعيات جائحة كورونا وحرب أوكرانيا وارتفاع الأسعار.
وأضاف كوروشي - في اجتماع وزاري لمجموعة البلدان الأقل نموا على هامش انعقاد فعاليات الدورة ال 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك - أنه حتى قبل الجائحة كان العديد من البلدان الأقل نموا خارج المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وقدرتها محدودة على مواجهة التحديات المعقدة مثل تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي.
ولفت إلى أن تلك الأحداث قلبت حياة الناس رأسا على عقب وأضاعت مكاسب تنمية تحققت عبر عقود من الزمن، وزعزعت استقرار حكومات في أنحاء مختلفة من العالم، داعيا إلى التكاتف الدولي لتجاوز هذه المشكلات.
وقال إن الدول الأكثر ضعفا تكافح من أجل معالجة هذه المشكلات رغم أنها ليست من صنعها، متعهدا بأن تظل هذه القضية المتعلقة بالبلدان الأقل نموا من أولويات رئاسته للجمعية العامة، منوها إلى أهمية المشاورات التحضيرية لقمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2023 وقمة المستقبل في 2024.


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