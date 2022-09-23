اليونان والأمم المتحدة تبحثان الاضطرابات مع تركيا والقضية القبرصية

بحث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مشاكل بلاده مع تركيا وقضية قبرص.

وقال ميتسوتاكيس في تصريحات، وفق ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية اليوم الجمعة، أن موقف تركيا وقيادة القبارصة الأتراك يرقي إلى مستوى الرفض التام لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن تسوية سلمية وعادلة للقضية القبرصية في إطار اتحاد يتكون من منطقتين وطائفتين.

وفيما يتعلق بتركيا، ناقش ميتسوتاكيس، تصعيد أنقرة للمطالبات غير القانونية والخطاب العدواني. وأكد مجددًا أن أثينا تعمل على أساس القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.