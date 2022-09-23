الكاظمي يدعو إلى إيجاد نهاية للحرب في أوكرانيا بأسرع وقت

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، الى ضرورة إيجاد نهاية للحرب في أوكرانيا بأسرع وقت وحل الخلافات بالطرق السلمية.

وقال الكاظمي خلال لقائه اليوم في نيويورك، رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة" إن العراق عانى طويلاً من الصراعات والنزاعات المسلحة، وهو اليوم يقف بالضدّ من منطق الحرب"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف "أن التجربة العراقية الطويلة مع الحروب أثبتت أن لا رابح فيها، وأنها لا تخلّف سوى الدمار والخراب".

وشدد الكاظمي على أهمية "دعم الاستقرار ومبادرات السلام العالمية والإقليمية لإيقاف الحروب والنزاعات".

ووفقا للبيان فقد إستعرض الجانبان تبعات الحرب على الاقتصاد، وسلاسل التوريد، والنقل، وما تشكله من تحدّيات للأمن الغذائي، والاستقرار الدولي، وسبل معالجتها.