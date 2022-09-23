مجموعة السبع تدين التعبئة الجزئية الروسية واستفتاءات الحكم الذاتي المزعومة

أدان قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) اليوم الجمعة، استفتاءات الحكم الذاتي الروسية التي تجرى في المناطق الأوكرانية التي تحتلها قوات موسكو.

وأعرب القادة في بيان لهم عن أسفهم إزاء التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط في روسيا.

وقالت مجموعة السبع إن الاستفتاءات "ليس لها أي تأثير قانوني أو شرعية، كما يتضح من أساليب روسيا المتسرعة في تنظيمها، والتي لا تحترم بأي حال من الأحوال المعايير الديمقراطية"، وأدانت "الترهيب الصارخ للسكان المحليين".

وقالوا إن التصويت "لا يمثل بأي حال من الأحوال تعبيرا مشروعا عن إرادة الشعب الأوكراني الذي قاوم باستمرار الجهود الروسية لتغيير الحدود بالقوة".

وقال القادة إنهم "لن يعترفوا أبدا بالضم المزعوم إذا حدث".

ودعت قوى مجموعة السبع جميع الدول إلى "الرفض القاطع" للتصويت باعتباره "محاولة من روسيا لإعطاء غطاء زائف لانتهاكاتها للقانون الدولي".

وقالت المجموعة إنها مستعدة لفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا، وعلى الأفراد والكيانات - داخل روسيا وخارجها - الذين يقدمون الدعم السياسي أو الاقتصادي لمحاولات روسيا غير القانونية لتغيير وضع الأراضي الأوكرانية.

وقال البيان "سنقف بحزم مع أوكرانيا مهما استغرق الأمر".



