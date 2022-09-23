بوينج توافق على سداد 200 مليون دولار لتسوية اتهامات متعلقة بحوادث الطائرة 737 ماكس

وافقت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات على تسديد 200 مليون دولار إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتسوية اتهامات بشأن الإدلاء ببيانات عامة مضللة ماديا في أعقاب تحطم طائرتي بوينج في عامي 2018 و 2019، مما أسفر عن مقتل ما إجماليه 346 شخص.

كما سيدفع دينيس مويلينبورج الرئيس التنفيذي السابق لشركة بوينج مليون دولار كتسوية.

وقال جاري جينسلر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في بيان "لا توجد كلمات لوصف الخسائر المأساوية في الأرواح الناجمة عن تحطم هاتين الطائرتين".

ووقع الحادثان لطائرتين من طراز بوينج 737 ماكس .

ووفقا لأوامر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فإنه بعد الحادث الأول في إندونيسيا في أكتوبر 2018، علمت بوينج و رئيسها مويلينبرج أن نظام تعزيز خصائص المناورة يشكل مشكلة تتعلق بسلامة الطائرات، ولكن مع ذلك أكدا علنا أن طائرة 737 ماكس كانت "آمنة مثل أي طائرة حلقت في السماء من قبل".

وفي وقت لاحق، عقب الحادث الثاني في إثيوبيا في مارس 2019، أكدت شركة بوينج ورئيسها مويلينبرج للرأي العام أنه لا توجد أي هفوات أو ثغرات في عملية الاعتماد المتعلقة بنظام تعزيز خصائص المناورة، على الرغم من علمهما بوجود معلومات مغايرة.

وأدى الحادثان اللذان أسفرا عن مقتل 346 شخصًا على متن الرحلتين، إلى إيقاف تشغيل جميع الطائرات من هذا الطراز على مستوى العالم.