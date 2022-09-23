جازبروم الروسية تعلن ارتفاع إيراداتها رغم انخفاض صادراتها

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رفعت شركة الطاقة الروسية جازبروم ميزانيتها للعام المقبل بفضل إيرادات أعلى من المتوقع مع ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال نائب رئيس الشركة فاميل ساديجوف على قناة تلجرام التابعة للمجموعة :" تعكس خطة الميزانية الجديدة زيادة بنسبة 34٪ في الإيرادات من مبيعات الغاز مقارنة بالميزانية المعدة أصلا" .

وأضاف إن انخفاض الإيرادات المادية من صادرات الغاز عوضها بالكامل ارتفاع سعر تصدير الغاز.

وقال ساديجوف إن الزيادة في الإيرادات في النصف الأول من العام سمحت بزيادة الضرائب والمشاريع الاستثمارية الهامة مثل خط أنابيب "باور أوف سيبيريا" ومرافق التخزين في شبه جزيرة يامال في شمال سيبيريا.

وأضاف أن الشركة ستنفق أيضا 2ر1 تريليون روبل (20 مليار دولار) على مدفوعات الأرباح.

كانت روسيا قد قلصت صادرات الغاز إلى الدول الغربية ردا على العقوبات التي تفرضها بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وطالت العقوبات العديد من القطاعات الاقتصادية الروسية.