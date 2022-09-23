 إيطاليا: العثور على جثة صبي بعد 8 أيام من فقدانه في الفيضانات - بوابة الشروق
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إيطاليا: العثور على جثة صبي بعد 8 أيام من فقدانه في الفيضانات

روما (د ب أ)
نشر في: الجمعة 23 سبتمبر 2022 - 8:36 م | آخر تحديث: الجمعة 23 سبتمبر 2022 - 8:36 م

بعد ثمانية أيام من الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة ماركي الإيطالية عثرت السلطات اليوم الجمعة، على جثة صبي مفقود.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن شرطة الدرك الإيطالية (كارابينيري) عثرت على جثة ماتيا البالغ من العمر 8 سنوات في حقل بعد تلقيها معلومات من أحد المارة.

وكان الصبي قد جرفته المياه المرتفعة يوم الخميس من الأسبوع الماضي لدى خروجه من سيارة والدته. وعلى غرار كثيرين آخرين في المنطقة، باغتتهم الأمطار الغزيرة المفاجئة.

وسيتم نقل جثمان الصبي إلى مستشفى في مدينة أنكونا الأدرياتيكية لتشريحه ، حسبما أفادت التقارير.

وبوفاة الصبي يرتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيضانات إلى 12 شخصا. ولا تزال هناك امرأة واحدة مفقودة حتى اليوم الجمعة.

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