الرئيس الليتواني يناقش مع نظيره الأمريكي الوضع في أوكرانيا

ناقش الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسودا، اليوم الجمعة، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الوضع في أوكرانيا، خلال لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت شبكة راديو وتلفزيون ليتوانيا عن ناوسودا قوله في منشور على موقع التواصل الاجتماعي بعد الاجتماع: "وجهات نظرنا تجاه أوكرانيا متطابقة، من الضروري أن نفعل كل شيء لضمان فوزها في هذه الحرب مع روسيا".

وقال أيضًا إنه شكر الرئيس بايدن على السياسة الصارمة والقوية للولايات المتحدة فيما يتعلق بالتدخل الروسي في أوكرانيا.

وأضاف: "لقد دعوت إلى المضي قدمًا في هذه السياسة، على وجه الخصوص الآن، عندما اتخذت روسيا خطوة يائسة وأعلنت "التعبئة الجزئية" لكن شدد الرئيس بايدن أن أمن ليتوانيا ضروري أيضا بالنسبة لنا".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعبئة جزئية في البلاد أمس الأول الأربعاء، وردا على ذلك رفعت ليتوانيا مستوى التأهب لقوة الرد السريع وستعقد اجتماعًا لمجلس دفاع الدولة الأسبوع المقبل.

يأتي هذا من تداعيات إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت مبكر من يوم 24 فبراير الماضي القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين وفرض عقوبات على روسيا.