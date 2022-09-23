ارتفاع عدد غرقى المركب اللبناني إلى 80 شخصا

ارتفع عدد ضحايا المركب اللبناني الذي غرق أمس الخميس إلى 80 شخصا، فيما تبحث فرق الإنقاذ التابعة للجيشين السوري والروسي عن ناجين.

وقال وزير الصحة السوري حسن الغباش في تصريح للصحفيين من مشفى الباسل في طرطوس "ارتفاع عدد ضحايا غرق المركب قبالة ساحل طرطوس إلى 77 شخصاً وعمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة، والناجين عددهم 20 بينهم ثمانية في العناية المركزة".

وأضاف الوزير السوري "أجهزة الدولة الطبية والقضائية تعمل على تحديد هوية الضحايا في مشفى الباسل قبل نقلهم بسيارات مديرية الصحة والهلال الأحمر السوري إلى معبر العريضة الحدودي مع لبنان ليتم تسليمهم أصولاً إلى الصليب الأحمر اللبناني ".

من جانبه أكد مصدر في محافظة طرطوس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش السوري والقوات الروسية ومديرية الموانئ وأهالي جزيرة أرواد وعددا من الصيادين يحاولون البحث عن جثث في عمق البحر وترددت أنباء عن انتشال ثلاث جثث أخرى ليصل العدد إلى 80 غريقا".

وأضاف المصدر أن "الصليب الأحمر اللبناني تسلم جثث تسعة أشخاص وستة مصابين وأغلب الجثث تعود لأشخاص سوريين وعدد من الفلسطينيين".