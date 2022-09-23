لعمامرة يؤكد ضرورة إدراج القضية الفلسطينية في صلب أولويات منظمة التعاون الإسلامي

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، ضرورة إدراج القضية الفلسطينية في صلب أولويات منظمة التعاون الإسلامي، مشددًا على أن بلاده، التي تستعد لاحتضان القمة العربية في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، لن تألو جهدًا للمساهمة في عملية السلام في الشرق الأوسط من خلال إعادة تنشيط وتفعيل مبادرة السلام العربية.

جاء ذلك خلال مداخلته في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين بنيويورك.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان - أن لعمامرة شارك في كافة الاجتماعات رفيعة المستوى التي تركزت حول الأزمة في أوكرانيا، والقضية الفلسطينية، ومسار السلام في الشرق الأوسط، وكذلك حول التحديات الأمنية والسياسية في منطقة الساحل والصحراء.