إغلاق المدارس في العاصمة الفلبينية مانيلا بسبب نشاط بركان تال

قررت السلطات الفلبينية إغلاق المدارس في العاصمة "مانيلا" والعديد من المدن والقرى المحيطة؛ بسبب انبعاث ثاني أكسيد الكبريت والضباب البركاني من بركان "تال" بمعدلات أعلى من المعتاد.

وذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية اليوم السبت، أن 58 طالبا على الأقل نقلوا للمستشفيات لتلقي الرعاية الصحية خلال الأيام الماضية؛ بسبب آلام الصدر وصعوبة التنفس بسبب الضباب البركاني.

كما حثت السلطات الصحية المواطنين في العاصمة بالبقاء داخل المنازل وارتداء الكمامات عند الخروج من المنازل عند الحاجة، وأصدرت بالأمس تحذيرا للطيارين من التحليق بالقرب من فوهة البركان؛ بسبب مخاطر حدوث انفجار مفاجئ وانبعاث أعمدة الرماد.

يذكر أن أكثر من 100 ألف شخص نزحوا من منازلهم وألغيت عشرات الرحلات الجوية في عام 2020 بعدما نشط البركان بشكل كبير وانبعث منه رماد وأدخنة وصلت إلى ارتفاع 15 كيلومترا في الهواء.