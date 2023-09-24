سفينة الشحن المحترقة فريمانتل هايواي تصل إلى ميناء روتردام

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وصلت بعد شهرين من احتراق سفينة الشحن "فريمانتل هايواي" في عرض البحر، اليوم السبت، إلى ميناء روتردام.

وكانت السفينة في طريقها من بريمرهافن في ألمانيا إلى سنغافورة في 26 يوليو عندما اندلع حريق واشتعل لعدة أيام.

وأثناء إخلاء السفينة، توفي أحد أفراد الطاقم من الهند، وتم إنقاذ أفراد الطاقم الـ 22 الآخرين.

وفي روتردام، ستخضع سفينة الشحن، التي كان على متنها حوالي 3800 سيارة عندما اندلع الحريق، أولا لفحص شامل.

ويأمل الخبراء أن يقدم التحقيق إجابات عن سبب الحريق على متن السفينة.

واشتبه خفر السواحل في البداية في أن بطارية سيارة كهربائية أشعلت الحريق ولكن لم يتم تأكيد ذلك بعد.

وبعد التفتيش، سيتم تفكيك السفينة جزئيا.

وقال متحدث باسم شركة الخدمات البحرية "كولي كونستراكتورز": "ما لم يتضرر سيتم تخزينه لإعادة البناء المحتملة في وقت لاحق".

وأضاف أن الهدف هو محاولة إصلاح الأضرار وتجهيز السفينة للإبحار مرة أخرى.

وفقا للخبراء ، تسبب الحريق في تدمير حوالي 2700 سيارة.

ومن المتوقع أن تستمر أعمال الإصلاح على السفينة المملوكة لليابان من أربعة إلى خمسة أشهر.