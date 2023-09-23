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تمكنت شرطة البيئة والمسطحات، من ضبط مصنع أسمدة و3 محلات جزارة بدون ترخيص خلال حملة بالقاهرة والجيزة والمنوفية.

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية المعنية حملات استهدفت كل المخالفات بنطاق محافظات "القاهرة، الجيزة، المنوفية".

وأسفرت جهودها عن:

- ضبط مصنع أسمدة ومخصبات زراعية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية، وبداخله (300 كيلو أسمدة زراعية مدعمة معبأة داخل شكائر خاصة بشركة للأسمدة ، 200 شيكارة فارغة لأسمدة زراعية مدعمة، 10 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية خاصة بالشركة الخاصة بمالك المصنع معبأة ومعدة للتداول ومخلوطة بمواد غير مطابقة للمواصفات) جميعها "غير مصرح بتداولها"، لاستخدامها فى إنتاج منتج غير مطابق للمواصفات وطرحها بالأسواق.

- ضبط 3 محلات جزارة ومخزنين بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، ضُبط بداخلهم 3 أطنان مواد غذائية بدون بيانات ومجهولة المصدر بها تغير بالخواص الطبيعية.

- ضبط 46 مخالفة (تجاوز النسب القياسية لعوادم ‏السيارات) في الجيزة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.