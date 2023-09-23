الهند تقترب من تخصيص ثلث مقاعد المجالس التشريعية فى الولايات للمرأة

- رئيس الوزراء الهندي: نقف على أعتاب مستقبل مشرق أكثر شمولا





تقترب الهند من الموافقة بشكل نهائى على مشروع قانون يخصص ثلث مقاعد مجلس الشعب والمجالس التشريعية بالولايات للمرأة، وذلك بعد تمريره فى البرلمان الأسبوع الماضى لتتبقى موافقة مجالس الولايات، فى تحول اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه سيقطع أشواطا بشأن تمثيل الجنسين فى أكبر ديمقراطية بالعالم.

* مشروع قانون تمثيل المرأة

وذكرت الصحيفة الأمريكية فى تقرير لها أمس الأول، أن المقترح التشريعى الذين يطلق عليه "مشروع قانون تمثيل المرأة"، واجه عقبات على مدى عقود، مشيرة إلى تمريره فى غرفتى البرلمان؛ مجلس الشعب "لوك سابها" ومجلس الولايات "راجيا سابها"، بأصوات اقتربت من الإجماع لصالحه.

وأوضحت أن مشروع القانون بات يتطلب الآن موافقة نصف المجالس التشريعية فى ولايات الهند البالغ عددها 28 ولاية، وهو أمر متوقع.

وأضافت الصحيفة أن مشروع القانون جرى تقديمه قبل 27 عاما، وأعيد الدفع به مجددا فى وقت يسعى فيه رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى وحزبه الحاكم "بهاراتيا جاناتا" إلى إظهار صورة مؤيدة للمرأة وتعزيز الدعم للحزب فى الانتخابات المقررة العام المقبل.

واحتفى مودى بالخطوة عبر وسائل التواصل الاجتماعى، حيث كتب أن "الهند تقف على أعتاب مستقبل مشرق أكثر شمولا"، قائلا إن مشروع قانون تمثيل المرأة "فى جوهر هذا التحول".

وبحسب الصحيفة الأمريكية، سيخصص مشروع القانون 33% من المقاعد للنساء فى «لوك سابها» (الغرفة الدنيا للبرلمان)، بالإضافة إلى المجالس التشريعية على مستوى الولايات، والعاصمة نيودلهى، من خلال تعديل بنود فى الدستور. وتنطبق تلك (الحصة أو الكوتة) أيضا على المقاعد المخصصة للمجموعات المهمشة التى تعرف باسم الطوائف المجدولة.

وسيجرى التناوب على تلك المقاعد بعد إعادة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية فى أعقاب إجراء إحصاء للسكان. ومن المتوقع أن يجرى الإحصاء المقبل فى عام 2025، مما يعنى أن مشروع قانون التمثيل قد لا يدخل حيز التنفيذ حتى انتخابات عام 2029.

* 4 محاولات سابقة لم تكلل بالنجاح

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أنه كانت هناك أربع محاولات فاشلة لتخصيص مقاعد لتمثيل المرأة فى الماضى، آخرها فى عام 2008 والتى انتهت بتعثر مشروع القانون فى المجلس الأدنى.

ويشيد مشروع القانون الحالى بجهود الحكومة لتحسين الصحة والشئون المالية، والتعليم بين النساء، لكن يقول إن "التمكين الحقيقى للنساء سيتطلب مشاركة أكبر للنساء فى عملية صناعة القرار".

وحال تمرير مشروع القانون بشكل نهائي سيكون خطوة كبيرة إلى الأمام فى بلد يعانى بالنسبة للتكافؤ بين الجنسين، حيث شغلت النساء 15.1% فقط من المقاعد فى البرلمان. وحجزت الهند بالفعل ثلث المقاعد للنساء فى بعض الحكومات المحلية على مستوى القرى والحضر.

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