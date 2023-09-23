 مصرفي بالبنك الأوروبي: الارتفاع الأخير في أسعار النفط لن يعرقل جهود مواجهة التضخم - بوابة الشروق
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مصرفي بالبنك الأوروبي: الارتفاع الأخير في أسعار النفط لن يعرقل جهود مواجهة التضخم

د ب أ
نشر في: السبت 23 سبتمبر 2023 - 1:59 م | آخر تحديث: السبت 23 سبتمبر 2023 - 1:59 م

ذكر فرانسوا فيليروي دو جالو عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن الزيادة الأخيرة في أسعار النفط لن تعرقل الجهود التي يتخذها البنك لمواجهة التضخم.

وقال دو جالو لإذاعة "فرانس انتر" اليوم السبت: "نحن منتبهون للغاية، لكن لا نشكك في تباطؤ معدل التضخم الكامن مؤقتا"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وأضاف: "توقعاتنا ومشاركتنا هي الوصول بمعدل التضخم إلى حوالي 2% في عام 2025".

ويستند أحدث توقع بشأن التضخم للبنك، الذي يتوقع تباطؤ نمو أسعار المستهلك إلى ذلك المستوى، إلى تقدير بشأن انخفاض سعر النفط البالغ 82.7 دولار للبرميل هذا العام، إلى 77.9 دولار في عام 2025 .


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