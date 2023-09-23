الولايات المتحدة تثمن بشدة علاقتها الدائمة مع المملكة العربية السعودية

ثمنت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة العلاقة الدائمة التي تربطها بالمملكة العربية السعودية على مدى العقود الثمانية الماضية.



وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت بمناسبة يوم السعودية الوطني - "خلال زيارتي للمملكة يونيو الماضي، رأيت بنفسي التقدم الذي أحرزناه ومازلنا نحرزه عبر مجموعة من الأولويات المشتركة".



وأضاف "من خلال العمل معا، فإننا نتصدى للتحديات الإقليمية والعالمية المهمة لتعزيز السلام الدائم في اليمن وإنهاء الصراع في السودان والتفاوض على سلام عادل ودائم في أوكرانيا وزيادة تعاوننا في المساعي الجديدة المهمة، بما في ذلك في مجال الاتصالات والطاقة النظيفة".



وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تطلعه إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية مع أصدقاء واشنطن السعوديين في العام المقبل لضمان قدر أكبر من الاستقرار والازدهار لشعبي الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والعالم بأسره.



واختتم البيان بالقول "أتقدم بأطيب التمنيات لشعب المملكة العربية السعودية بمناسبة احتفاله باليوم الوطني".