سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عرضت فضائية «سكاي نيوز عربية» مقطع فيديو يرصد الصور الأولى للطائرة الروسية التي تحطمت في شمال مالي، اليوم السبت.

وذكرت مصادر «سكاي نيوز عربية» أن طائرة نقل سقطت صباح السبت شمالي مالي، بينما نفت مجموع «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة أن تكون الطائرة تابعة لها.

وقالت المصادر إن الطائرة سقطت قرب معسكر كورجوسو بمدينة غاو شمالي مالي، ولم يتضح على الفور مصير من كان على متنها.

ورجحت المصادر أن تكون الطائرة تابعة لسلاح الجو الروسي، وهي من طراز «إليوشن إي إل 76».

وقال الصحفي المتخصص في شئون مالي والصحراء سيرغي دانيال، في منشور على منصة «إكس»، إن الطائرة سقطت أثناء محاولة الهبوط في مطار غاو.

وأضاف أن الطائرة كانت تحمل على متنها أشخاصا ومعدات، مشيرا إلى سماع سلسلة انفجارات من خزان وقود الطائرة.

وقالت تقارير أولية إن الطائرة تابعة لـ«فاجنر»، إلا أن المجموعة نفت سريعا أن تكون الطائرة تابعة لها.

كما نقت «فاجنر» عبر حسابات مقربة لها على «تلجرام»، أن يكون أحد مقاتليها على متن الطائرة.

https://youtu.be/etWG-kIRLs8