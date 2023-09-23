أكد رئيس مجلس إدارة صحفية "صنداي تايمز" و"التايمز"، جون ويثرو، أهمية دور الكاتب الصحفي الراحل، محمد حسنين هيكل.



وأشار ويثرو، خلال كلمته في الاحتفال بمرور مائة عام على ميلاد محمد حسنين هيكل، إلى دور هيكل في الصحافة وتأثيره الكبير فيها.



وأبدى ويثرو سعادته بمشاركته في مئوية الأستاذ التي تقام في المتحف للقومي للحضارة المصرية، مؤكدا أهمية الاحتفاء بالحياة الرائعة لمحمد حسنين هيكل



وأوضح دور هيكل وتأثيره في الصحافة الغربية ومساعدة الغرب في فهم أكبر وأعمق لمصر والشرق الأوسط.



واستعرض أهم المحطات الصحفية التي مر بها هيكل على مدار تاريخه الحافل سواء في مصر أو المنطقة العربية أو العالم.



وبدأت فعاليات الاحتفال بمئوية الكاتب الصحفي الراحل، محمد حسنين هيكل، قبل قليل، بالسلام الجمهوري. ويشهد الحفل الذي يقام في المتحف القومي للحضارة المصرية، الإعلان عن الفائزين بجائزة هيكل للصحافة للعام الحالي، وهي الجائزة التي تمنحها مؤسسة هيكل للصحافة العربية، للأعمال الفائزة كل عام.