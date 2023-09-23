وزير الخارجية التونسي يدعو لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ

دعا نبيل عمار، وزير الخارجية التونسي، إلى تفعيل صندوق الخسائر، والأضرار الناجمة عن ‏التغيرات المناخية من خلال الإسراع في وضع الترتيبات الإجرائية لدخوله حيز التنفيذ في أقرب وقت ‏ممكن، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال الوزير التونسي، في كلمته خلال المشاورات الوزارية حول تفعيل صندوق التعويض ‏عن أضرار التغيرات المناخية التي عقدت في مدينة نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده تعدّ من الدول الأكثر تضررًا من التغير المناخي الذي أصبحت تداعياته تهدد أمنها المائي ‏والغذائي وتعيق جهودها التنموية بصفة مباشرة.‏

وأضاف أنّ التعويض يعّد مسألة محورية بالنسبة للدول النامية، داعيًا الأطراف المانحة إلى ‏رصد الاعتمادات الكافية لتفعيل هذه الآلية، وتبسيط إجراءات الولوج إليها بما يتناسب مع الطبيعة ‏الاستعجالية للعمل المناخي، ويستجيب للحاجيات العاجلة للدول المتضررة في تعويض الخسائر التي ‏لحقتها.