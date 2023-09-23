 البرهان عن تلويح حميدتي بتشكيل حكومة منفصلة: استهلاك إعلامي - بوابة الشروق
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البرهان عن تلويح حميدتي بتشكيل حكومة منفصلة: استهلاك إعلامي

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
وكالات
نشر في: السبت 23 سبتمبر 2023 - 10:55 ص | آخر تحديث: السبت 23 سبتمبر 2023 - 10:55 ص

انتقد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، قوات الدعم السريع والرسالة التي وجهها قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي" للجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفا تلويح الأخير بإنشاء حكومة منفصلة بأنها مخصصة للاستهلاك الإعلامي.

وقال البرهان، في مقابلة مع شبكة «الحرة» لدى سؤاله عن رسالة حميدتي، إنه لا يستمع إلى أحاديث لا يعلم مصدرها، وبخاصة أن هذه القوات تحارب وقتلت المواطنين في الجنينة والخرطوم ونهب ممتلكاتهم واغتصب نساءهم واستولى على سياراتهم ومقتنياتهم.

وأضاف: «الشعب السوداني كله متضرر من الحرب ونهبت ممتلكاتهم، حيث نرى الخراب والدمار في كل مكان».

ودعا البرهان خلال تواجده في نيويورك حيث ألقى كلمة في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي، إلى تصنيف قوات الدعم السريع «منظمة إرهابية».

وأكد أن مجلس السيادة السوداني، منذ أبريل عام 2019، قدم تعهداته والتزاماته بتسليم السلطة للمدنيين بحكومة مدنية خالصة تشرف على إجراء الانتخابات، دون تحديد أي مدة زمنية مشيرا إلى أنها ترتبط بانتهاء الحرب والأوضاع الأمنية في البلاد.

واستعرض الخطوات التي ستلي الحرب في السودان، بإجراء حوار سياسي يفضي إلى حكومة مدنية تشرف على المرحلة الانتقالية، ثم انتخابات.


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