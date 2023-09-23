أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، أسامة علي، عن دفن 200 جثمان خلال الساعات الأخيرة من مساء أمس الجمعة، إضافة إلى نقل 30 جثمانا إلى مستشفى مدينة طبرق، منوها إلى استمرار عمليات انتشال الجثث في المناطق المتضررة بسبب إعصار دانيال.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «العربية» مساء السبت، إلى انتهاء عمليات البحث بمعظم المناطق البرية عدا الجانب الشرقي لمدينة درنة، مؤكدا صعوبة تقرير حد زمني لانتهاء جهود البحث في ظل استمرار عمليات الانتشال عبر البحر، وكذلك عدم الإعلان رسميا عن تعداد المفقودين.

ونوه إلى تكثيف فرق الإنقاذ المحلية والدولية جهودها بشأن عمليات المسح على شواطئ البحر، معقبا: «يجري تنظيف المنطقة من الجثامين والأشلاء، وجدنا بعض الجثث مقسومة إلى نصفين والبعض عبارة عن أشلاء».

وعن كيفية التعامل مع الجثامين مجهولة الهوية، قال إن الجهات المختصة تحصل على عينات من الحمض النووي من الجثامين؛ من أجل مطابقتها بمواصفات المفقودين ومن ثم وضع اسم المتوفي قبل عملية الدفن، لا سيما في ظل عدم توافر ثلاجات حفظ الموتى بأعداد كبيرة.

وأضاف أن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي يركز جهوده على عمليات انتشال الضحايا والجثامين، بالإضافة إلى دعم خدمات الرعاية الصحية على مدار اليوم في المناطق المتضررة؛ نتيجة عدم توافر مستشفيات لتقديم الرعاية الصحية، فضلا عن نقل بعض الحالات من المرضى كبار السن والحالات الحرجة إلى مدن أخرى.