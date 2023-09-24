ألمانيا: قبول 90 طلب لجوء فقط من 3500 طلب قدمه روس في سن التجنيد

أعلنت السلطات الألمانية أن عدد طلبات اللجوء التي قدمها مواطنون روس في سن التجنيد منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، قارب 3500 طلب وأنها قبلت 90 طلبا فقط من هذه الطلبات.



جاء ذلك في رد من وزارة الداخلية الألمانية على استجواب بخصوص هذا الموضوع مقدم من نائبة من حزب اليسار في البرلمان.



وأوضحت الوزارة في الرد أن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين بت حتى الآن في أكثر من 1500 طلب من هذه الطلبات، ونوهت بأن الجزء الأكبر من هذه الطلبات (حوالي 1100 طلب) يقع في دائرة اختصاص دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي بناء على قاعدة دبلن.



وقالت الوزارة في ردها إن "عملية صنع القرار تنص على ما يلي: لا يزال مسموحا للهاربين من الجندية الحصول حماية دولية بشكل منتظم. وبالإضافة إلى ذلك فإن الأشخاص الذين كان من المزمع ضمهم إلى الجيش ويرفضون الخدمة، سيحصلون على الحماية الدولية بمجرد أن يستوفوا الشروط الخاصة بذلك".



في المقابل، قالت نائبة حزب اليسار مقدمة الاستجواب منتقدة الحكومة إن "ائتلاف إشارة المرور بارع في إعلان أنه يستهدف حقوق الإنسان وفي إعطاء وعود براقة لكنه لا يوفق في التنفيذ بعد ذلك".



وعلقت على قبول 90 طلبا فقط من مئات آلاف الطلبات المقدمة من روس "فروا لأنهم لا يريدون المشاركة في الحرب المخالفة للقانون الدولي في أوكرانيا"، ووصفت عدد الطلبات التي تم قبولها بأنه "عدد متدن للغاية".